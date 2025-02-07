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Жительница Гродно едва не лишилась денег из-за "замены" счетчиков
В Гродно мошенники под видом сотрудников электросетей обманули 36-летнюю женщину.
Ей позвонил якобы инженер и сказал, что необходима замена счетчиков в квартире. Перед работой ему нужно знать паспортные данные женщины. Собеседница их назвала.
После позвонил уже якобы следователь и сообщил, что жительница областного центра дала свои данные мошеннику. Теперь ее средства необходимо защитить - перевести на указанный счет. Женщина успела сделать фото человека, с которым общалась.
В банке, куда она отправилась переводить деньги, ее остановили.