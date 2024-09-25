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В Минском районе на свалке ликвидировали пожар площадью 400 кв. м

24 сентября спасатели боролись с пожаром, который произошел в Минском районе на свалке. Огнем было охвачено 400 кв. м.

В ликвидации участвовала не только техника МЧС, но и сельскохозяйственная, с помощью которой рабочие подвозили песок. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Скорее всего, неосторожность при сжигании мусора.

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