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В Мостах работник предприятия лишился кисти в результате несчастного случая

В Мостовском районе 62-летний работник перерабатывающего предприятия решил смазать барабан работающего транспортера, что является нарушением правил безопасности. Мужчина задел вращающийся механизм, руку затянуло. Пенсионер лишился пальцев, ладони и кисти.

Департаменту госинспекции по охране труда поручено производство специального расследования несчастного случая, результаты которого будут изучены и приобщены к материалам проверки.

Установлено, что в случае необходимости смазывания цепей и подшипников оборудования транспортировщик должен принять меры к его отключению - сообщить об этом аппаратчику, который отключает технику, либо самостоятельно использовать аварийную кнопку.

"Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, изъята документация. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Мостовским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят вопросам соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, а также изучению причин и условий, способствовавших травмированию работника", - отметила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

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