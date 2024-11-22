В Мостах работник предприятия лишился кисти в результате несчастного случая

В Мостовском районе 62-летний работник перерабатывающего предприятия решил смазать барабан работающего транспортера, что является нарушением правил безопасности. Мужчина задел вращающийся механизм, руку затянуло. Пенсионер лишился пальцев, ладони и кисти.

Департаменту госинспекции по охране труда поручено производство специального расследования несчастного случая, результаты которого будут изучены и приобщены к материалам проверки.

Установлено, что в случае необходимости смазывания цепей и подшипников оборудования транспортировщик должен принять меры к его отключению - сообщить об этом аппаратчику, который отключает технику, либо самостоятельно использовать аварийную кнопку.