В Могилеве прошел митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Уважение, честь, справедливость, а также сохранение исторической памяти и наших ценностей - это то, благодаря чему мы укрепляем свой фундамент.

На этом мы воспитываем и молодежь - не забывать историю и ценить то, что мы имеем.

Сегодня в Могилеве на берегу Днепра у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родные и близкие погибших, представители власти.