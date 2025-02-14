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В Могилеве прошел митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
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2.12025-02-14T16:30:43.000000Z00
Уважение, честь, справедливость, а также сохранение исторической памяти и наших ценностей - это то, благодаря чему мы укрепляем свой фундамент.
На этом мы воспитываем и молодежь - не забывать историю и ценить то, что мы имеем.
Сегодня в Могилеве на берегу Днепра у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родные и близкие погибших, представители власти.
Участники почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.