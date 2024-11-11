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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"

В белорусской столице проходит масштабный культурно-патриотический фестиваль "Минск единый". Творческие коллективы многих предприятий презентуют себя и свои организации.

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Открыл проект Заводской район. На сцену вышли представители различных сфер - промышленности, строительства, ЖКХ и здравоохранения.

Лучшие свои достижения представили на выставке флагманы машиностроения, промышленные предприятия, школы и гимназии. 9 декабря фестивальную эстафету примет Центральный район.

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До конца года площадкой единения по очереди станет каждый район столицы. А лучшие творческие номера войдут в программу городского гранд-финала, который пройдет в формате гала-концерта в январе.

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