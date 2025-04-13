Урок безопасности: в центре Витебска прошло масштабное учение спасателей

Витебские спасатели провели масштабное учение в центре города. Главной локацией стал крупный торговый центр, объект непростой, есть паркинг. Ежедневно сюда за покупками и просто отдохнуть приходит большое количество посетителей. И каждый из них должен чувствовать себя в безопасности.

По легенде учений, сдетонировало взрывное устройство на многоуровневой парковке торгового центра, огонь быстро охватил этажи здания. На момент чрезвычайной ситуации внутри находилось около 4 тыс. посетителей, в том числе и дети.

По сценарию смоделировали выходной день, когда наплыв посетителей в торговом центре максимальный. Главная задача заключалась в том, чтобы сработать оперативно и слаженно: эвакуировать и спасти людей из горящего здания в условиях сложнейшей чрезвычайной ситуации.

Владимир Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53f0659f-53ac-433f-9dbd-a0b10bd981b7/conversions/5760013b-befd-44c2-a515-6b32aba65fdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53f0659f-53ac-433f-9dbd-a0b10bd981b7/conversions/5760013b-befd-44c2-a515-6b32aba65fdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53f0659f-53ac-433f-9dbd-a0b10bd981b7/conversions/5760013b-befd-44c2-a515-6b32aba65fdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53f0659f-53ac-433f-9dbd-a0b10bd981b7/conversions/5760013b-befd-44c2-a515-6b32aba65fdb-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Барановский

Владимир Барановский, начальник центра оперативного управления г. Витебска:

"Сплоченность должна быть на высоком уровне - высылка техники, прибытие наших подразделений, поиск и спасение пострадавших в первую очередь. Далее дополнительно мы проводим разведку, определяем очаг и пытаемся его ликвидировать".

20 единиц техники подразделений МЧС и более 80 человек личного состава тушили условное возгорание. В ликвидации задействовали около 100 специалистов смежных служб - это энергетики и газовики. Четкость действий отработали правоохранители и медики. Локацию для помощи организовали волонтеры Красного Креста.

Виталий Волженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea13c711-f3e5-47cf-8f85-533033f56431/conversions/3e7f02e1-d235-454e-ae84-c5cead130cf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea13c711-f3e5-47cf-8f85-533033f56431/conversions/3e7f02e1-d235-454e-ae84-c5cead130cf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea13c711-f3e5-47cf-8f85-533033f56431/conversions/3e7f02e1-d235-454e-ae84-c5cead130cf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea13c711-f3e5-47cf-8f85-533033f56431/conversions/3e7f02e1-d235-454e-ae84-c5cead130cf4-xl-___webp_1920.webp 1920w Виталий Волженков

Виталий Волженков, начальник Витебского городского отдела по ЧС:

"В городе Витебске это, наверное, единственный эксклюзивный торговый центр с такой сложной строительной частью. Нужно предусмотреть все нюансы, например, что будут заняты парковочные места вокруг центра, будет интенсивное движение по улицам. Оперативность принятия решений по спасению условных пострадавших стоит на первом месте".

Валерий Наумчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d03c2be-4705-4ddc-9a7b-eb6d7742f9dc/conversions/6db8d0a1-bc1b-4910-9f26-b38c0a3efc99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d03c2be-4705-4ddc-9a7b-eb6d7742f9dc/conversions/6db8d0a1-bc1b-4910-9f26-b38c0a3efc99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d03c2be-4705-4ddc-9a7b-eb6d7742f9dc/conversions/6db8d0a1-bc1b-4910-9f26-b38c0a3efc99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d03c2be-4705-4ddc-9a7b-eb6d7742f9dc/conversions/6db8d0a1-bc1b-4910-9f26-b38c0a3efc99-xl-___webp_1920.webp 1920w Валерий Наумчик

Валерий Наумчик, начальник службы эксплуатации торговых и офисных объектов холдинга по производству обуви:

"Тренировки и правильные действия как сотрудников МЧС, так и наших работников - это спасенные жизни людей".