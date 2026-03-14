Юные патриоты получили свой первый документ в стенах Музея славы Могилевщины

В преддверии праздника - Дня Конституции - праздничные мероприятия проходят по всей стране, в том числе встречи с известными политологами, круглые столы, а еще акция "Мы - граждане Беларуси!". Юным патриотам страны вручают паспорта. Празднично 14 марта и в Могилеве.

Музей славы Могилевщины - оплот исторической правды и памяти, сохраненный в документах и раритетах, его уникальные экспозиции - подробный рассказ о боевом и трудовом подвиге жителей региона. По сути, единый исторический центр, который стал местом форумов и конференций, посвященных не только теме Великой Отечественной войны, знаковому юбилею - 80-летию Великой Победы. 14 марта здесь торжественно лучшие из лучших молодых патриотов региона присоединились к акции "Мы - граждане Беларуси!", принимая из рук руководителя области главный в их жизни документ.

Елизавета Курашевич, учащаяся СШ № 18 г. Могилева: "Я считаю этот день очень волнительным для всех. Мне было очень приятно получить в такой приятной атмосфере паспорт. Я считаю, теперь я взрослый человек, но я считаю, что получить паспорт - это и большая ответственность за развитие своей страны. Это место пропитано историей и культурой белорусского народа. Находясь здесь, я чувствую те ужасы войны, которые говорят нам, чтобы это не повторилось вновь. Наша задача, чтобы страна процветала".

Почти три десятка отличников учебы, лауреатов творческих конкурсов, международных фестивалей, активисты военно-патриотических клубов и волонтеры со всех районов Могилевской области принимали поздравления в честь Дня Конституции с напутствием как можно больше пользы принести своей стране.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: "Дети у нас очень хорошие, креативные, подвижные. Сегодня век технологий, век скоростей, поэтому хочется, чтобы они соответствовали этому, все успевали, все делали, стремились. Главное - не боялись ничего. Но еще главнее, чтобы они не забывали о своей родине. Она - наша Беларусь".