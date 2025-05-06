Сельхозпредприятие "Искра-Ветка" экспериментирует с кулисными посевами подсолнечника и кукурузы

Основу продовольственной безопасности уже закладывают аграрии.

Работа в поле идет, несмотря на природные качели и неустойчивый температурный фон. Главное - в срок и с соблюдением тонкостей аграрного дела положить в подготовленную почву семена. Для Гомельской области кукуруза - культура стратегического значения. Из нее производят высокоэнергетический концентрированный корм для крупного рогатого скота и птицы. При соблюдении технологий адаптированная к белорусскому климату элита с каждого гектара способна давать высокие урожаи зерна.

Сельхозпредприятие "Искра-Ветка" успешно экспериментирует с кулисными посевами подсолнечника и кукурузы. Будут чередоваться рядами. При уборке такой метод выращивания балансирует два вида корма для животных, улучшаются его питательные свойства. В хозяйстве около 5 тыс. буренок, зеленую массу на зиму заготавливают в таких объемах, что хватает и для продажи. В этом агросезоне площади под кулисные посевы расширили. Виталий Тимошенко культивирует почву.

Виталий Тимошенко, механизатор ОАО "Искра-Ветка"

Техника не новая, четвертый год, никогда не подводила. Агрегат выравнивает почву хорошо, ширина захвата 10 метров агрегата. За день порядка 60 га делаем.

Кукуруза и подсолнечник высевают отборными кондиционными семенами с высокой всхожестью. Откалиброванные и протравленные, они ложатся в увлажненную почву на глубину 4 см. Сев культур кулисным способом - процесс трудоемкий, требующий соблюдения технологических регламентов. Юрию Морозову доверяют самый ответственный фронт работ. Стаж - 34 года. Сейчас вносит гербициды против сорняков на уже засеянных площадях.

Параллельно поля удобряют. Идет химобработка площадей, не отстает прополка ярового клина. Между тем в фазе цветения ценная масличная культура, важный источник растительного масла и протеина.

Рапс для хозяйства культура стратегическая. Из нее получают масло для пищевых целей, а шрот после переработки идет на приготовление питательного комбикорма для животных.

На поле в 56 га радует глаз озимая пшеница, чувствует себя хорошо, даже не подкосили ночные заморозки, скоро будет третья подкормка азотными удобрениями.

В сельском хозяйстве нет неважных задач. Однако самая главная, считают в хозяйстве "Искра-Ветка" - заготовка кормовой базы. Если не вмешается погода, то через неделю кормоуборочные комбайны уже выйдут на косовицу.

Михаил Колесный, замдиректора ОАО "Искра-Ветка"

Техника вся отремонтирована, и планируем, естественно, если бы не заморозки, я думаю, числа 9-10 мы бы начали уже косить многолетние травы - люцерну в первую очередь, а потом клевера. Рабочих рук хватает, механизаторы все грамотные, ребята не считают своего времени, надо значит надо.