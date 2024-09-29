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Шоу на миллиарды. О самой дорогой постановке мира смотрите в "Понятной политике"

Сколько стоят американские выборы и почему голос избирателей почти ничего не решает? Кто и как поддерживает кандидатов: хитрые схемы... и закон не для всех. 

Почему прав тот, кто богаче? И кто на самом деле открывает дверь в Белый дом? О самой дорогой постановке мира - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 30 сентября.

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