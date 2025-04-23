12:3! Беларусь на чемпионате мира по пляжному футболу победила команду Гватемалы

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Сборной Беларуси по пляжному футболу удалось победно завершить первый этап чемпионата мира на Сейшелах, сообщила БЕЛТА.

5 мая в своем третьем поединке предварительной группы А белорусы разгромили команду Гватемалы со счетом 12:3.

Белорусы имели подавляющее преимущество и не оставили соперникам ни малейшего шанса на успех. В первом периоде начало разгрому положили Олег Гапон и Анатолий Рябко. После первого перерыва голевой дубль оформил лучший снайпер ЧМ-2024 Игорь Бриштель, свой второй мяч забил Анатолий Рябко, еще по разу отличились Вадим Бокач и голкипер Владимир Устинович. В третьем периоде Игорь Бриштель и Анатолий Рябко забили еще по два мяча, а Вадим Бокач оформил дубль. Соперникам удалось трижды поразить ворота нашей команды.

В двух стартовых встречах подопечные Карлоса Альварадо одержали победы над командами Сейшельских островов и Японии с одинаковым результатом 6:3. Сборная Гватемалы сначала проиграла японцам (2:6), а затем одолела Сейшелы (4:3). Во втором сегодняшнем матче этого квартета команда Японии сыграет с хозяевами мирового первенства. Положение команд перед последней встречей: Беларусь - 9 очков (3 матча), Гватемала - 3 (3), Япония - 3 (2), Сейшелы - 0 (2). Белорусы с первого места вышли в четвертьфинал.

Там их ждет встреча со второй командой квартета В, где заключительные встречи пройдут сегодня: Парагвай - Мавритания, Иран - Португалия. Положение после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Иран - 6, Парагвай - 0, Мавритания - 0.

Еще в двух группах матчи 3-го тура состоятся завтра:

С - Таити - Испания, Сенегал - Чили. Положение команд: Сенегал - 6, Чили - 3, Испания - 3, Таити - 0;

D - Италия - Сальвадор, Бразилия - Оман. Положение команд: Бразилия - 6, Италия - 3, Оман - 1, Сальвадор - 0.