15 лет на вершине: команда "МАЗ-СПОРТ-авто" отмечает день рождения с размахом

15 лет в команде "МАЗ-СПОРТ-авто" и 59 гонок, 37 из которых белорусские спортсмены становились призерами или победителями. Такая история у наших спортсменов.



Сегодня, 13 декабря, знаменательную дату решили отметить с размахом на площадке на автодроме "Стайки". Здесь предусмотрена интерактивная программа, заезды на багги, а также фотосессии. И самое главное, что можно пообщаться с нашими чемпионами.

Павел Мурылев, пилот экипажа команды "МАЗ-СПОРТ-авто"

Павел Мурылев, пилот экипажа команды "МАЗ-СПОРТ-авто": "Спасибо нашим механикам и конструкторам, которые этот автомобиль придумали. Механики собрали, сделали, а мы на них уже едем. Мы не стоим на месте, каждый год мы развиваемся. Придумаем что-то новое. Главное - не останавливаться. Будем первые".

Сергей Вязович, начальник команды "МАЗ-СПОРТ-авто"

Сергей Вязович, начальник команды "МАЗ-СПОРТ-авто": "Это наше детище, так сказать. Эти автомобили рождались нами. Если провести параллель, да, хоть мы и брутальная мужская команда, но это факт. Мы рождали эти автомобили, собирали их своими руками. Мы видим, что приоткрываются уже двери для спортсменов, для молодого поколения спортсменов. Уже есть разрешение выступать и с гимном, и с флагом. Президент ставил такую задачу - обновить составы, передавать, вовремя передавать свой опыт поколению, чтобы не было просадки. Хотим этот переход либо вообще убрать, либо сделать очень незаметным, чтобы всегда, когда наши зрители наблюдают за выступлением нашей спортивной команды, они всегда болели только за победу".