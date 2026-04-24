3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
24 апреля стартовал международный турнир по боксу MINSK OPEN
Около 200 участников из 7 стран собрал международный турнир по боксу MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника.
За награды будут спорить юные спортсмены 15-16 лет. Парни разыграют медали в 13 весовых категориях, а девушки - в 5.
Сегодня в программе соревнований - предварительные бои. Конкуренцию хозяевам составят представители России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и Германии.
Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
"С каждым годом участников становится больше: приезжают уже хорошие ребята, довольно-таки обученные. И с каждым годом сложнее с ними боксировать, так как привозят хороших ребят. Наши молодые спортсмены, боксируя с ними, набираются опыта, а кто-то их уже побеждает. У нас есть перспективная молодежь, за которой мы наблюдаем".
Полуфиналы пройдут в субботу, 25 апреля, а в воскресенье, 26 апреля, зрители узнают победителей турнира.
Приятный бонус для участников - мастер-класс от известных российских боксеров, чемпионов мира Константина Цзю и Дмитрия Пирога, который пройдет 25 апреля.
Вход на трибуны свободный.