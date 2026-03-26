26 марта минское "Динамо" сыграет второй матч в серии против "Динамо-Москва"

26 марта ожидается большой хоккейный вечер для всей Беларуси. Минское "Динамо" на родном льду при мощной поддержке болельщиков проведет второй матч в серии против московских одноклубников в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.

Плей-офф КХЛ для Беларуси стартовал с уверенной победы "зубров" - 3:1.

Сможет ли команда Дмитрия Квартального упрочить свое преимущество или же гости найдут контраргументы против столичного коллектива? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание начнется в 19:30.