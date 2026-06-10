48 стран-участниц и 104 матча: чемпионат мира по футболу стартует 11 июня

Лето 2026 года обещает стать историческим для поклонников футбола. Главный турнир четырехлетия возвращается уже на этой неделе. Чемпионат мира побьет все рекорды. Стран-участниц будет 48, фанатов ждет марафон из 104 матчей.

За считанные дни до старта чемпионата мира по футболу фанаты и спортивные аналитики задаются множеством вопросов: Испания или Франция, Карло Анчелотти или Томас Тухель, Лука Модрич или Криштиану Роналду?

Сборная Аргентины, которой предстоит защищать титул, прибыла в Канзас-Сити для финальной подготовки к планетарному форуму еще в последний день весны. Впервые в истории проведения мундиаля турнир примут сразу 3 государства и 16 городов. В Мехико на легендарном стадионе "Ацтека" пройдет церемония открытия. Город уже утопает в цветах.

"Мы хотим, чтобы наши растения, которые олицетворяют Мексику, увидели люди, которые приедут на чемпионат мира. Наши бархатцы мы повезем прямо к главным улицам, ведущим к стадиону "Ацтека". Также эти растения будут размещены на клумбах вдоль магистралей", - отметила предприниматель из Мексики Алондра Перес.

Поле бархатцев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39233c6a-5ef7-4289-9880-98e993bcc091/conversions/c8e7ead3-9f1d-4504-ba12-b686de4c6f22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39233c6a-5ef7-4289-9880-98e993bcc091/conversions/c8e7ead3-9f1d-4504-ba12-b686de4c6f22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39233c6a-5ef7-4289-9880-98e993bcc091/conversions/c8e7ead3-9f1d-4504-ba12-b686de4c6f22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39233c6a-5ef7-4289-9880-98e993bcc091/conversions/c8e7ead3-9f1d-4504-ba12-b686de4c6f22-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бархатцы и жакаранда стали символами мундиаля в Мексике. Футбол спровоцировал такой спрос на растения, что специалистам даже пришлось изменить график выращивания цветов. Возникла нужда и на сувениры. Бисер - один из любимых декоративных материалов умельцев из племени Уичоли.

"Мне один знакомый посоветовал придумать что-нибудь интересное к чемпионату мира. Я украсил бисером мяч и разместил его фотографии в соцсетях. Заказы пошли один за другим", - поделился художник Луис Каррильо.

Луис Каррильо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc10c2d2-e7c7-4418-bdf3-36340f440f82/conversions/6ebf9b59-efbb-4858-82b4-e01897d086b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc10c2d2-e7c7-4418-bdf3-36340f440f82/conversions/6ebf9b59-efbb-4858-82b4-e01897d086b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc10c2d2-e7c7-4418-bdf3-36340f440f82/conversions/6ebf9b59-efbb-4858-82b4-e01897d086b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc10c2d2-e7c7-4418-bdf3-36340f440f82/conversions/6ebf9b59-efbb-4858-82b4-e01897d086b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также во время большого футбола будут продавать трещотки. Цена - 50 песо за единицу (почти 8 белорусских рублей). Так предприниматели заготовили более полумиллиона штук. Чтобы сделать музыкальный инструмент, прежде мастерам нужно было собрать тростник, 15 дней его высушивать и столько же обрабатывать.

Белорусская сборная на чемпионат мира не квалифицировалась. Но это не значит, что футбольный праздник не заглянет в Синеокую. Ожидается, что массовые просмотры будут проходить на стадионе "Динамо". Гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо" Александр Бут-Гусаим рассказал, что такой формат просмотра понравился и полюбился зрителям.