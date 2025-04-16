Минские динамовцы одержали первую победу в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора", сообщает БЕЛТА.

Третий поединок серии состоялся на "Минск-Арене" и стал первым в истории "Динамо" домашним матчем четвертьфинала Кубка Гагарина. "Зубры" крайне резво начали встречу, соорудив солидный отрыв уже к середине стартовой трети. Вадим Мороз оформил дубль за пять минут, между двумя голами форварда уместилась шайба защитника Брэди Лайла - 3:0.

Во втором периоде хозяева довели счет до неприличного: Виталий Пинчук реализовал большинство, еще по голу добавили Крис Тирни и Даниил Липский. В заключительной трети точные броски нанесли Егор Бориков и Илья Усов, в итоге 8:0 - "Динамо" побило рекорд клуба по самой крупной победе за все время выступлений в КХЛ.

Два стартовых матча противостояния прошли в Челябинске 12 и 14 апреля и завершились викториями "медведей" (4:2 и 4:3 в овертайме). Благодаря успеху на домашнем льду подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии до четырех побед (1:2), следующий поединок команд в пятницу также примет Минск. Начало встречи - в 19:30. Далее соперники вернутся в Челябинск, где сразятся 20 апреля (14:00).