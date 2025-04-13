В НХЛ отныне новый ориентир для всех игроков. Хорошо всем известный Александр Овечкин, который выступал в Минске на чемпионате мира в 2014-м. Отныне лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги. Обратили внимание, как и Овечкина и нашего тренера Квартальнова одинаково встречали в раздевалке, обливая пенным напитком.

В игре против "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах, и благодаря этому точному броску побил, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Гретцки. На пути к такому достижению только в этом сезоне 11 голевых передач Александр получил от нашего Алексея Протаса. Вот такой белорусский след в зале мировой хоккейной славы.

Вот он, точный бросок столетия в хоккее.

Александр Овечкин поражает ворота голкипера Айлендерс Сорокина и становится лучшим бомбардиром регулярных сезонов НХЛ. 895-я шайба получилась после привычного всем нам мощнейшего броска нападающего Вашингтона.

Случилось это на глазах теперь уже второго в истории Уэйна Гретцки, кстати, дедушка которого родом из деревни Огдемер Драгичинского района Брестской области. Канадец лично поздравил Ови с этим достижением на специальной церемонии, которая началась сразу после исторической шайбы. В столь эмоциональный момент для "великой восьмерки" - рядом и мама, и супруга, и дети.

"Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация - все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Русские, мы сделали это! Да! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали", - поделился Александр Овечкин, нападающий ХК "Вашингтон Кэпиталз".

Отныне парень из Москвы - лучший в истории сильнейшей лиги мира - и едва ли кто-то сможет побить это достижение. Ближайшие преследователи Ови - 37-летний Сидни Кросби, у него 623 шайбы и 35-летний Стивен Стэмкос - 582 точных броска. Они точно не смогут обойти Александра, а из поколения НЕХТ Остин Мэтьюз - слишком нестабилен, а Макдэвид и Драйзайтль должны забросить более 400 шайб в своем четвертом десятке, что крайне сложно физически.

Приятно, что в рекорде Овечкина поучаствовали и белорусы: в сезоне 2013/2014 6 голевых передач Ови оформил Михаил Грабовский, а за четыре сезона в НХЛ с помощью Алексея Протаса россиянин забросил 14 раз. Александр мог покорить рекорд Гретцки и раньше, но в мартовской игре против "Анахайма" Овечкин вместо того, чтобы забросить в пустые ворота, отдал пас нашему Леше Протасу , чтобы белорус оформил в этом матче свой первый хет-трик в НХЛ. Согласитесь, благородный поступок.

У 39-летнего нападающего контракт с Вашингтоном еще и на следующий сезон, после которого планирует завершить карьеру и вернуться на родину.

Конечно же, всему адекватному миру обидно, что Овечкина, как и сборные Беларуси и России, скорее всего мы не увидим на следующей Олимпиаде, о "нейтральном" статусе спортсменов, кстати, Александр также высказывал свое мнение.