Алексей Алферов - серебряный призер чемпионата мира по боксу

В непростом финальном бою в весовой категории до 86 килограммов Алексей Алферов уступил россиянину Шарабутдину Атаеву и выиграл серебро. Надо отметить, что российский спортсмен является действующим чемпионом Европы. Финальный поединок планетарного форума стал ремейком турнира Старого Света. На пути к титульному поединку Алферов одержал победы над боксерами из Таджикистана и Конго, а полуфинальный бой и вовсе завершил нокаутом. На родину серебряный призер вместе с командой возвратится в ночь с воскресенья на понедельник.