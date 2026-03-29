3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Арина Соболенко - двукратная чемпионка "тысячника" в Майами
Триумф на теннисных кортах! Арина Соболенко - двукратная чемпионка в Майами. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире WTA-1000.
Минувшей ночью минчанка в финальном противостоянии обыграла четвертую ракетку в рейтинге - американку Гауфф. Встреча длилась 2 часа 10 минут. Девушки сыграли три сета - 6:2, 4:6, 6:3 - итоговая победа белоруски.
Теперь у Арины Соболенко, которая снова подтвердила статус первой ракетки мира, - 24 чемпионских титула на турнирах под эгидой WTA
Арина Соболенко, первая ракетка мира:
"Коко, ты настоящий боец. Ты очень мотивируешь меня становиться лучше. Мне нравится наше соперничество. Ты невероятная. Рада снова видеть тебя в финале. Очень надеюсь, что мы сыграем еще много таких матчей. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой. Конечно, спасибо болельщикам за невероятное настроение. Вы всегда создаете великолепную атмосферу и полный стадион на финалах. Большое спасибо. И, конечно, я хочу сказать спасибо моей команде. Вау, вы такой хороший коллектив".
Таким образом, белоруска стала всего пятой теннисисткой, которой удалось оформить "Солнечный дубль". Меньше месяца назад лидер планетарного топа забрала главный трофей в Индиан-Уэллсе, в финале обыграв принципиальную соперницу из Казахстана Елену Рыбакину. К слову, титул в Майами для Арины стал уже 24-м в карьере и третьим в сезоне.
Отметим, чемпионка первенства в Майами заработала тысячу рейтинговых очков и более 1 млн долларов.