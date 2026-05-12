Артем Плонис завоевал бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо
Автор:Редакция news.by
Артем Плонис стал бронзовым призером чемпионата Европы по тхэквондо, который стартовал накануне в Мюнхене. Белорус выступает в весовой категории свыше 87 кг.
На старте Плонис одержал две досрочные победы: сначала над португальцем Тьяго Рибейро, а затем над израильтянином Ильей Рудерманом. В полуфинале наш спортсмен в упорной борьбе со счетом 10:11 уступил Кейдену Каннингему.
12 мая за медали континентального турнира поборятся Валерия Смычкова, Роман Туравинов и двукратный призер чемпионатов мира Георгий Гурциев.