Беларусь преодолевает барьеры и возвращается в мировой спорт
Белорусский спорт в непростые времена показал свое единство, характер и победил. На неделе состоялся парад событий возвращения Беларуси в мировой спортивный процесс. Деструктивная работа нескольких стран и группы чиновников подходит к своему безрадостному финалу.
Прозвучало важное заявление МОК о возвращении белорусского флага и гимна, пусть пока на юношеских стартах, а также о снятии бана на проведение соревнований на территории Беларуси.
В стране спорт работает на созидание, массовость и воспитание поколений талантливых атлетов. В авторской рубрике "Неспортивное поведение" резюмируется: белорусам не стоит ждать извинений, а следует просто дальше честно добиваться больших спортивных побед.
В современном мировом спорте сегодня отряд нацистов неформально возглавляет британец Себастьян Коу. У него в подхалимах шайка малоизвестных прибалтийских стран, а также Польша и Украина, которые друг друга пока что тайно ненавидят. Остальным либо стыдно, либо молчат.
Коу, мужчина преклонных лет, является главой мировой легкой атлетики, где допинговые скандалы при его власти - неотъемлемая часть. На неделе он показал всему миру, как ему плевать на Международный олимпийский комитет и лично главу ведомства Кирсти Ковентри.
Олимпийская чемпионка из Зимбабве прикладывает большие усилия для нормализации олимпийского движения. На неделе МОК рекомендовал допустить белорусских юношей до всех международных стартов без ограничения - с флагом и гимном и снять этот грязный бан на проведение в Беларуси любых международных соревнований. Чувствуется ветер больших перемен. Белорусы оказались крепко стоящими на ногах, верны себе и не сдались. Но Коу в его царстве коррупции и допинга это не надо.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
"Это вредители, которые сегодня хотят выделиться".
Кирсти Ковентри пожелаем удачи в наведении порядка. Она родилась и выросла Зимбабве, стране, расположенной в южной части Африканского континента, без выхода к морю, но стала в плавании величайшей спортсменкой, а теперь не побоялась возглавить МОК. Кажется, что 2 декабря будто стал поворотным днем, когда было официально объявлено о победе Белорусского лыжного союза в Спортивном арбитражном суде о неправомерности недопуска к олимпийскому отбору. После этого все барьеры будто стали стремительно разрушаться.
Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:
"Провокаторы всегда были, есть и будут. Но если мы будем фокусироваться на таких негативных моментах, мы забудем обо всем настоящем и искреннем. Нужно не поддаваться, а делать свое дело, как мы делали это всегда: абсолютно честно, порядочно, соблюдая все правила и нормы".
МОК подтвердил, что совершенно репрессивные рекомендации от 28 марта 2023 года больше не применяются к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой - с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. С атлетов-паралимпийцев сняты все ограничения на ближайшую зимнюю Паралимпиаду в Италии.
"Нам нужно жить в мире. Глава нашего государства с распростертыми объятиями недавно продлил указ о безвизовом режиме для граждан более 80 стран. Это ли не шаг к урегулированию всех процессов, которые сегодня происходят? Давайте дружить и жить мирно", - призвал Алим Селимов.
12 декабря состоялся парад возвращения белорусов в мировое движение в волейболе. Допускаются пока только юноши и молодежь.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
"Международный олимпийский комитет идет по определенной дороге. Я думаю, что в комитете будут смотреть, как получается. Если все будет идти хорошо, они тут же запустят клубы или национальные команды".
Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко подчеркнул, что решение исполкома МОК взвешенное и беспристрастное, в основу которого легли фундаментальные принципы олимпизма. Но что после такой грязной работы ряда мировых федераций или функционеров делать белорусам? В информационном поле выжигать тех, кто ради своей выгоды разрушает мировой спорт, который строился в разное историческое время, разными людьми, но во главе которого всегда стояли истинные принципы олимпизма. А Беларусь в суверенное время всегда несла в себе эти ценности.