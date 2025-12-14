Белорусский спорт в непростые времена показал свое единство, характер и победил. На неделе состоялся парад событий возвращения Беларуси в мировой спортивный процесс. Деструктивная работа нескольких стран и группы чиновников подходит к своему безрадостному финалу.

Прозвучало важное заявление МОК о возвращении белорусского флага и гимна, пусть пока на юношеских стартах, а также о снятии бана на проведение соревнований на территории Беларуси.

В стране спорт работает на созидание, массовость и воспитание поколений талантливых атлетов. В авторской рубрике "Неспортивное поведение" резюмируется: белорусам не стоит ждать извинений, а следует просто дальше честно добиваться больших спортивных побед.

В современном мировом спорте сегодня отряд нацистов неформально возглавляет британец Себастьян Коу. У него в подхалимах шайка малоизвестных прибалтийских стран, а также Польша и Украина, которые друг друга пока что тайно ненавидят. Остальным либо стыдно, либо молчат.

Коу, мужчина преклонных лет, является главой мировой легкой атлетики, где допинговые скандалы при его власти - неотъемлемая часть. На неделе он показал всему миру, как ему плевать на Международный олимпийский комитет и лично главу ведомства Кирсти Ковентри.

Олимпийская чемпионка из Зимбабве прикладывает большие усилия для нормализации олимпийского движения. На неделе МОК рекомендовал допустить белорусских юношей до всех международных стартов без ограничения - с флагом и гимном и снять этот грязный бан на проведение в Беларуси любых международных соревнований. Чувствуется ветер больших перемен. Белорусы оказались крепко стоящими на ногах, верны себе и не сдались. Но Коу в его царстве коррупции и допинга это не надо.

Алим Селимов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e0c7f5f-605d-4edd-8d07-7e77c5a1f844/conversions/22b4676a-d9bb-4427-85bd-7c3b073a0b6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e0c7f5f-605d-4edd-8d07-7e77c5a1f844/conversions/22b4676a-d9bb-4427-85bd-7c3b073a0b6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e0c7f5f-605d-4edd-8d07-7e77c5a1f844/conversions/22b4676a-d9bb-4427-85bd-7c3b073a0b6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e0c7f5f-605d-4edd-8d07-7e77c5a1f844/conversions/22b4676a-d9bb-4427-85bd-7c3b073a0b6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Это вредители, которые сегодня хотят выделиться".

Кирсти Ковентри пожелаем удачи в наведении порядка. Она родилась и выросла Зимбабве, стране, расположенной в южной части Африканского континента, без выхода к морю, но стала в плавании величайшей спортсменкой, а теперь не побоялась возглавить МОК. Кажется, что 2 декабря будто стал поворотным днем, когда было официально объявлено о победе Белорусского лыжного союза в Спортивном арбитражном суде о неправомерности недопуска к олимпийскому отбору. После этого все барьеры будто стали стремительно разрушаться.

Александр Гребнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32e091c6-524e-4790-80d5-b913b48dd8e1/conversions/0057c04c-b482-4079-a9de-40c508de71d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32e091c6-524e-4790-80d5-b913b48dd8e1/conversions/0057c04c-b482-4079-a9de-40c508de71d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32e091c6-524e-4790-80d5-b913b48dd8e1/conversions/0057c04c-b482-4079-a9de-40c508de71d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32e091c6-524e-4790-80d5-b913b48dd8e1/conversions/0057c04c-b482-4079-a9de-40c508de71d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Провокаторы всегда были, есть и будут. Но если мы будем фокусироваться на таких негативных моментах, мы забудем обо всем настоящем и искреннем. Нужно не поддаваться, а делать свое дело, как мы делали это всегда: абсолютно честно, порядочно, соблюдая все правила и нормы".

МОК подтвердил, что совершенно репрессивные рекомендации от 28 марта 2023 года больше не применяются к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой - с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. С атлетов-паралимпийцев сняты все ограничения на ближайшую зимнюю Паралимпиаду в Италии.

"Нам нужно жить в мире. Глава нашего государства с распростертыми объятиями недавно продлил указ о безвизовом режиме для граждан более 80 стран. Это ли не шаг к урегулированию всех процессов, которые сегодня происходят? Давайте дружить и жить мирно", - призвал Алим Селимов.

12 декабря состоялся парад возвращения белорусов в мировое движение в волейболе. Допускаются пока только юноши и молодежь.

Волейболистки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/426d2bb2-dd22-49a8-b5ff-5251fc6caf2f/conversions/0dbe46e5-1b42-43d3-a24a-9c234960e2f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/426d2bb2-dd22-49a8-b5ff-5251fc6caf2f/conversions/0dbe46e5-1b42-43d3-a24a-9c234960e2f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/426d2bb2-dd22-49a8-b5ff-5251fc6caf2f/conversions/0dbe46e5-1b42-43d3-a24a-9c234960e2f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/426d2bb2-dd22-49a8-b5ff-5251fc6caf2f/conversions/0dbe46e5-1b42-43d3-a24a-9c234960e2f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"Международный олимпийский комитет идет по определенной дороге. Я думаю, что в комитете будут смотреть, как получается. Если все будет идти хорошо, они тут же запустят клубы или национальные команды".