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Белорус Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки в Скопье
Автор:Редакция news.by
На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье первый соревновательный день. Белорус Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
Результат белоруса - 415,9 балла. В тройку призеров также вошли победитель Марта Акош (418,1 балла) и словенец Зарич - второе место (417,7).
Борьба в стрелковом тире продолжится. Сегодня в программе - стрельба из пневматического пистолета в миксте. Награды в этом виде спорта будут разыгрываться до 25 июля. Поздравляем Арсения и белорусскую команду с нашим первым успехом!