Белорус Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки в Скопье

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье первый соревновательный день. Белорус Арсений Ливанцов стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Результат белоруса - 415,9 балла. В тройку призеров также вошли победитель Марта Акош (418,1 балла) и словенец Зарич - второе место (417,7).