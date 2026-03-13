Белоруски завоевали 3 золотые медали на чемпионате Европы по борьбе

Белорусы продолжают фантастическое выступление на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.



Третью медаль - золотую - для нашей команды завоевала Арина Демченко (весовая категория до 57 кг). В финале Демченко одержала победу над украинкой Алиной Филипович.



Также триумфатором турнира в весе до 65 кг стала Ксения Тереня. На первую ступень пьедестала поднялась Виктория Радькова (весовая категория до 72 кг), одержав досрочную победу над соперницей из Хорватии.



Помимо золота, в копилке белорусов 1 серебряная и 1 бронзовая награды.