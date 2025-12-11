3.75 BYN
Белорусов допустили к юношеским стартам под национальным флагом
Международная общественность наконец-то вспомнила, что спорт должен оставаться вне политики. Международный олимпийский комитет снял все ограничения с юных белорусских атлетов на участие в международных стартах как в индивидуальных, так и командных дисциплинах.
Мировые федерации сами устанавливают критерии, по которым будут определять "юношеские соревнования", но на все такие турниры участие должно обеспечиваться без ограничений. То есть, наши ребята и девчата смогут выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок. Это правило распространяется, в том числе, и на Юношеские олимпийские игры в Дакаре в 2026 году.
Помимо этого, МОК также разрешил профильным спортивным ведомствам проводить соревнования самого высокого уровня на территории Беларуси. Отметим, данная рекомендация по-прежнему не касается проведения стартов в России.