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Белорусские спасатели оказались лучшими на международных соревнованиях "Вертикальный вызов"
Белорусские спасатели стали победителями международных соревнований "Вертикальный вызов", сообщает Telegram-канал "МЧС Беларуси".
В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования "Вертикальный вызов" среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании, посвященные памяти Е.Н. Зиничева.
Участники соревнований, представляющие Беларусь, Россию и Сербию, преодолевали 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертикального подъема в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
По результатам состязаний лучшими в командном зачете стали представители Минского городского управления МЧС Республики Беларусь. На втором месте команда Специального управления № 18 МЧС России из Северодвинска. Бронзовые призеры - команда ГУ МЧС России по Кировской области.
Фото: МЧС России
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