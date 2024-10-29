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Белорусские спасатели оказались лучшими на международных соревнованиях "Вертикальный вызов"

Белорусские спасатели стали победителями международных соревнований "Вертикальный вызов", сообщает Telegram-канал "МЧС Беларуси".

В Санкт-Петербурге прошли международные соревнования "Вертикальный вызов" среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании, посвященные памяти Е.Н. Зиничева.

Участники соревно­ваний, представляющие Беларусь, Россию и Сербию, преодолевали 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров вертика­льного подъема в пол­ной боевой экипировке и со средствами ин­дивидуальной защиты органов дыхания.

По результатам состязаний лучшими в командном зачете стали представители Минского городского управления МЧС Республики Беларусь. На втором месте команда Специального управления № 18 МЧС России из Северодвинска. Бронзовые призеры - команда ГУ МЧС России по Кировской области.

Фото: МЧС России

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