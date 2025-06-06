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Белорусских спортсменов пригласили на форум "Россия - спортивная держава"
Белорусские спортсмены приглашены на Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Об этом рассказал генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов после совместного заседания комиссий спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси и Олимпийского комитета России в ходе спортивно-культурного фестиваля "Вытокі", пишет БЕЛТА.
В этом году среди новинок фестиваля - участие российских именитых спортсменов. Вместе с белорусскими они приняли участие в мастер-классах и других мероприятиях фестиваля. Как рассказал Виктор Березов, они ехали в Беларусь с радостью.
"Для нас очень важно, чтобы дети пропитывались духом олимпизма и получали незабываемые эмоции. И мы рады, что благодаря участию наших именитых спортсменов у нас в делегации этот фестиваль, можно сказать, приобрел статус международного. В то же время те мастер-классы, которые проводились для детей, очень важны. Для них это возможность увидеть своих кумиров и вместе с ними посоревноваться. Я думаю, что таким образом мы действительно пропагандируем олимпийское движение и олимпийские идеалы", - отметил он.
Генеральный секретарь также добавил, что белорусская земля и город Поставы - отличное место для этого фестиваля. "Мы здесь в первый раз, но надеюсь, не в последний", - отметил он и добавил, что если белорусская сторона будет приглашать и дальше, то участие российских атлетов в "Вытоках" станет традиционным. "К тому же, как я понимаю, каждый год - разные локации. Поэтому мы готовы исследовать все прекрасные белорусские города", - добавил он.
Также в ходе заседания олимпийские комитеты двух стран обсудили разные вопросы и договорились о сотрудничестве: "Обсудили и текущую ситуацию, связанную с откровенно дискриминационными решениями, которые были приняты международными организациями. Но мы уверенно движемся вперед и не сомневаемся, что рано или поздно российские и белорусские спортсмены вернутся на международную спортивную арену под национальными флагами со всеми национальными атрибутами", - рассказал Виктор Березов.
Он также поделился уже точными планами: "В городе Самаре в октябре будет проведен традиционный Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", и, конечно, мы приглашаем наших белорусских друзей на этот форум. Форум будет представительным, даты еще определяются, но это точно будет во второй половине октября", - отметил генеральный секретарь Олимпийского комитета России.
Второй день "Вытокаў" в самом разгаре, впереди гостей фестиваля и жителей Постав ждут торжественная церемония открытия фестиваля "Вытокі" и современного скейт-роллер парка, а также театрализованная музыкальная постановка "Модны вадэвiль" от Театра юного зрителя и проекта "Роднае-моднае". Завершится день концертом с кавер-версиями различных известных мелодий, включая рок-хиты, исполненными на традиционном белорусском инструменте - цимбалах.