Белорусских спортсменов пригласили на форум "Россия - спортивная держава"

Белорусские спортсмены приглашены на Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Об этом рассказал генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов после совместного заседания комиссий спортсменов Национального олимпийского комитета Беларуси и Олимпийского комитета России в ходе спортивно-культурного фестиваля "Вытокі", пишет БЕЛТА.

В этом году среди новинок фестиваля - участие российских именитых спортсменов. Вместе с белорусскими они приняли участие в мастер-классах и других мероприятиях фестиваля. Как рассказал Виктор Березов, они ехали в Беларусь с радостью.

"Для нас очень важно, чтобы дети пропитывались духом олимпизма и получали незабываемые эмоции. И мы рады, что благодаря участию наших именитых спортсменов у нас в делегации этот фестиваль, можно сказать, приобрел статус международного. В то же время те мастер-классы, которые проводились для детей, очень важны. Для них это возможность увидеть своих кумиров и вместе с ними посоревноваться. Я думаю, что таким образом мы действительно пропагандируем олимпийское движение и олимпийские идеалы", - отметил он.

НОК, Вытокі news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2affb3cd-244a-4f74-9123-618241383688/conversions/1adace77-76ac-47cb-a6df-958f8fab9dc8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2affb3cd-244a-4f74-9123-618241383688/conversions/1adace77-76ac-47cb-a6df-958f8fab9dc8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2affb3cd-244a-4f74-9123-618241383688/conversions/1adace77-76ac-47cb-a6df-958f8fab9dc8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2affb3cd-244a-4f74-9123-618241383688/conversions/1adace77-76ac-47cb-a6df-958f8fab9dc8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Генеральный секретарь также добавил, что белорусская земля и город Поставы - отличное место для этого фестиваля. "Мы здесь в первый раз, но надеюсь, не в последний", - отметил он и добавил, что если белорусская сторона будет приглашать и дальше, то участие российских атлетов в "Вытоках" станет традиционным. "К тому же, как я понимаю, каждый год - разные локации. Поэтому мы готовы исследовать все прекрасные белорусские города", - добавил он.

Также в ходе заседания олимпийские комитеты двух стран обсудили разные вопросы и договорились о сотрудничестве: "Обсудили и текущую ситуацию, связанную с откровенно дискриминационными решениями, которые были приняты международными организациями. Но мы уверенно движемся вперед и не сомневаемся, что рано или поздно российские и белорусские спортсмены вернутся на международную спортивную арену под национальными флагами со всеми национальными атрибутами", - рассказал Виктор Березов.

Он также поделился уже точными планами: "В городе Самаре в октябре будет проведен традиционный Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава", и, конечно, мы приглашаем наших белорусских друзей на этот форум. Форум будет представительным, даты еще определяются, но это точно будет во второй половине октября", - отметил генеральный секретарь Олимпийского комитета России.