Белорусы уступили Бельгии на старте чемпионата Европы по мини-футболу
Сборная Беларуси с поражения начала выступление в финальной стадии 13-го чемпионата Европы по мини-футболу.
23 января в Любляне в стартовом матче предварительной группы С подопечные Александра Черника проиграли команде Бельгии с результатом 0:4.
Мини-футбол. Евро-2026
По дороге на стартовый матч Евро-2026 в автобусе сборной Беларуси ощущался настрой, который подчеркивал значимость момента. В эпоху бездарной мировой изоляции выступать под флагом и гимном на крупнейшем международном форуме ответственно вдвойне.
В команде к такому турниру относятся предельно серьезно, понимая, как в родной стране будут следить за выступлением. Об этом накануне говорил и шеф нашей делегации в Словении Иван Горовец.
Пока игроки разминались, на трибуны активно подтягивались белорусские болельщики, которые проделали не одну сотню километров, чтобы поддержать свою команду.
Белорусы начинали активно, имели несколько хороших моментов. Но у Бельгии каким-то чудом была высочайшая реализация. Забили нам два с игры, а затем еще два, но в пустые ворота. В итоге поражение на самом старте предварительного этапа.