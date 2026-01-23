Белорусы уступили Бельгии на старте чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Беларуси с поражения начала выступление в финальной стадии 13-го чемпионата Европы по мини-футболу.

23 января в Любляне в стартовом матче предварительной группы С подопечные Александра Черника проиграли команде Бельгии с результатом 0:4.

Мини-футбол. Евро-2026

По дороге на стартовый матч Евро-2026 в автобусе сборной Беларуси ощущался настрой, который подчеркивал значимость момента. В эпоху бездарной мировой изоляции выступать под флагом и гимном на крупнейшем международном форуме ответственно вдвойне.

В команде к такому турниру относятся предельно серьезно, понимая, как в родной стране будут следить за выступлением. Об этом накануне говорил и шеф нашей делегации в Словении Иван Горовец.

Пока игроки разминались, на трибуны активно подтягивались белорусские болельщики, которые проделали не одну сотню километров, чтобы поддержать свою команду.