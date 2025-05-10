Белорусы впервые вышли в финал чемпионата мира по пляжному футболу

Поклонники белорусского спорта ликуют! Сборная страны по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира, который проходит на Сейшелах. Это исторический результат для Беларуси!

В матче за попадание в решающую стадию мундиаля сборная Беларуси соперничала с командой Сенегала. Этот оппонент был знаком дружине Николаса Альварадо. Так, дважды футболисты пересекались на планетарных форумах. По очным встречам был паритет - 1:1.

В сегодняшнем поединке наши ребята повели на самом старте первого периода и удерживали преимущество. Красивейшими взятиями ворот отметились Михаил Августов, Олег Гапон, Вадим Бокач. Дубль принадлежит Игорю Бриштелю. К слову, опытный лидер после данной встречи возглавил рейтинг всех бомбардиров нынешнего чемпионата мира. Итог встречи - 5:2.

Таким образом сборная Беларуси в любом случае вернется с мундиаля с медалями. Команда Николаса Альварадо уже продемонстрировала лучший результат среди игровых командных дисциплин для всей страны.

В новейшей истории Беларуси никому из "игровиков" прежде не удавалось подняться на пьедестал почета на чемпионате мира.

Поздравляем футболистов и тренерско-административный штаб дружины! В финале соперником белорусов окажется лучшая сборная в паре Бразилия/Португалия.