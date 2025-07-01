Биатлонный турнир на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской прошел в Чаусах. Второй год кряду. Этот райцентр подарил миру несколько биатлонистов высокого уровня: Роман Елетнов, призер ванкуверской Олимпиады Сергей Новиков. Но имя Динары, пожалуй, прозвучало громче всех, ведь она добилась 7 лет назад наивысшей спортивной награды. Но главное ее достижение - это любовь к тому месту, где прошло ее детство.

С такими титулами - она все еще ребенок в самом лучшем понимании этого слова. И это несмотря на свои награды - олимпийская чемпионка, лучшая молодая биатлонистка мира 2021 года и победительница Кубка Содружества.

В этот день она была будто сама на дистанции с теми ребятами, которые сражались за награды соревнований на ее же призы. Старты таким образом официально стали традиционными, ведь проводятся второй год кряду.

Динара Смольская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf464b9-85f7-4ab1-9a56-14a353f803b2/conversions/ed4114f9-d19d-4449-93ee-3f061f356675-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf464b9-85f7-4ab1-9a56-14a353f803b2/conversions/ed4114f9-d19d-4449-93ee-3f061f356675-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf464b9-85f7-4ab1-9a56-14a353f803b2/conversions/ed4114f9-d19d-4449-93ee-3f061f356675-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bf464b9-85f7-4ab1-9a56-14a353f803b2/conversions/ed4114f9-d19d-4449-93ee-3f061f356675-xl-___webp_1920.webp 1920w

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Мы хотим показать, что все возможно, что мы тоже такие же были юные и амбициозные, как вы. И вот к чему это привело".

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:

"Когда мы сюда приезжаем, то, конечно, тут такое место умиротворения для Динары и место силы для нее. Она провела здесь очень много тренировочных часов в детстве и, я думаю, с каким-то трепетом и гордостью вспоминает те тренировки, которые она проводила здесь, когда здесь ничего еще не было, было просто поле".

Чаусы каким-то удивительным образом в ХХI веке стали одним из тех мест, откуда выходят действительно большие биатлонисты.

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15 лет назад в родную школу привез медаль олимпийского Ванкувера Сергей Новиков. Он разделил вторую ступень пьедестала с легендарным норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. И тот момент 14-летняя Динара запомнила на всю жизнь.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Мы стояли на ковровой дорожке открытия соревнований на мои призы, рядом стоял серебряный призер Олимпийских игр Сергей Новиков. Когда я была маленькая, он привез медаль в спортивную школу, и мы все пошли на нее смотреть, и даже не представляли, какого труда это всего стоило. И для меня, когда я стояла рядом с ним сегодня, это напомнило мне о тех чувствах".