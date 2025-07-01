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Биатлонный турнир на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской прошел в Чаусах
Биатлонный турнир на призы олимпийской чемпионки Динары Смольской прошел в Чаусах. Второй год кряду. Этот райцентр подарил миру несколько биатлонистов высокого уровня: Роман Елетнов, призер ванкуверской Олимпиады Сергей Новиков. Но имя Динары, пожалуй, прозвучало громче всех, ведь она добилась 7 лет назад наивысшей спортивной награды. Но главное ее достижение - это любовь к тому месту, где прошло ее детство.
С такими титулами - она все еще ребенок в самом лучшем понимании этого слова. И это несмотря на свои награды - олимпийская чемпионка, лучшая молодая биатлонистка мира 2021 года и победительница Кубка Содружества.
В этот день она была будто сама на дистанции с теми ребятами, которые сражались за награды соревнований на ее же призы. Старты таким образом официально стали традиционными, ведь проводятся второй год кряду.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:
"Мы хотим показать, что все возможно, что мы тоже такие же были юные и амбициозные, как вы. И вот к чему это привело".
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:
"Когда мы сюда приезжаем, то, конечно, тут такое место умиротворения для Динары и место силы для нее. Она провела здесь очень много тренировочных часов в детстве и, я думаю, с каким-то трепетом и гордостью вспоминает те тренировки, которые она проводила здесь, когда здесь ничего еще не было, было просто поле".
Чаусы каким-то удивительным образом в ХХI веке стали одним из тех мест, откуда выходят действительно большие биатлонисты.
15 лет назад в родную школу привез медаль олимпийского Ванкувера Сергей Новиков. Он разделил вторую ступень пьедестала с легендарным норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом. И тот момент 14-летняя Динара запомнила на всю жизнь.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:
"Мы стояли на ковровой дорожке открытия соревнований на мои призы, рядом стоял серебряный призер Олимпийских игр Сергей Новиков. Когда я была маленькая, он привез медаль в спортивную школу, и мы все пошли на нее смотреть, и даже не представляли, какого труда это всего стоило. И для меня, когда я стояла рядом с ним сегодня, это напомнило мне о тех чувствах".
Такие турниры - возможность детям приблизиться к своей мечте, увидеть кумиров не в телеэкране или информационных лентах, а прямо здесь. И понять - они такие же, как ты, но просто чуть старше.