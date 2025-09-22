Большой хоккей возвращается в Беларусь - на "Минск-Арене" все готово к предстоящей игре

КХЛ вновь возвращается в Беларусь. Большое хоккейное путешествие для всех поклонников игры скоро начнется. В 18:30 обязательно включайте трансляцию на телеканале "Беларусь 5". В поединке стартовое вбрасывание произойдет в 19:10.

Сегодня зрители, которые прибудут на "Минск-Арену", получат футболки с главной фразой на спине - "В одном звене". А слоган всего шоу - "Больше хоккея". Когда весь стадион надевает одинаковые майки, это выглядит очень эффектно.