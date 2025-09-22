3.64 BYN
Большой хоккей возвращается в Беларусь - на "Минск-Арене" все готово к предстоящей игре
КХЛ вновь возвращается в Беларусь. Большое хоккейное путешествие для всех поклонников игры скоро начнется. В 18:30 обязательно включайте трансляцию на телеканале "Беларусь 5". В поединке стартовое вбрасывание произойдет в 19:10.
Сегодня зрители, которые прибудут на "Минск-Арену", получат футболки с главной фразой на спине - "В одном звене". А слоган всего шоу - "Больше хоккея". Когда весь стадион надевает одинаковые майки, это выглядит очень эффектно.
"Это будет яркое и крутое шоу, лучшее шоу страны. Для наших болельщиков мы приготовили много музыки, света и энергии, яркие браслеты, качественный звук. Уверена, что те, кто успел приобрести билет или абонемент, насладятся качественным шоу", - отметила заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск" Виктория Юрченко.