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Чемпионат мира по футболу стартует вечером 11 июня
Автор:Редакция news.by
Ярым поклонникам игры № 1 стоит приготовиться: историческое событие нынешнего лета возвращается на белорусские телеэкраны.
Чемпионат мира по футболу стартует уже вечером 11 июня. В 21:30 по минскому времени главный турнир четырехлетия откроется матчем группового этапа между сборными Мексики и ЮАР.
Белорусские телезрители увидеть поединки планетарного форума в прямом эфире смогут на телеканале "Спорт ТВ" на 11-й кнопке.
На этот раз в первенстве принимает участие 48 команд, нас ожидает 104 ярких футбольных противостояния.