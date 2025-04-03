"Дед обрадовался бы, что мой рекорд побил россиянин". Гретцки лично поздравил Овечкина

Канадец Уэйн Гретцки посетил раздевалку "Вашингтон Кэпиталз" после матча регулярного первенства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго Блэкхокс" и поздравил российского нападающего Александра Овечкина, который сравнялся с ним по голам в чемпионатах НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

"Вашингтон" на своей площадке обыграл "Чикаго" (5:3). Овечкин стал автором двух голов и достиг отметки в 894 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ. 39-летнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Гретцки заявил, что его дед, родившийся в Российской империи, был бы рад, если бы принадлежащий ему рекорд по голам в чемпионатах НХЛ побил российский хоккеист.

"Совершенно не удивлен происходящим. Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин", - подчеркнул Гретцки.