FIH сняла ограничения с белорусских команд
Автор:Редакция news.by
Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с национальных молодежных команд, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации.
К соревнованиям под эгидой FIH допущены сборные Беларуси по хоккею на траве до 16 и до 18 лет. Дружины смогут выступать на мировой арене с использованием национальной символики.
Кроме того, федерация вернула Беларуси право проводить в стране официальные международные соревнования среди участников названных возрастов.