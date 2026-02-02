Смотреть онлайнПрограмма ТВ
FIH сняла ограничения с белорусских команд

Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с национальных молодежных команд, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации.

К соревнованиям под эгидой FIH допущены сборные Беларуси по хоккею на траве до 16 и до 18 лет. Дружины смогут выступать на мировой арене с использованием национальной символики.

Кроме того, федерация вернула Беларуси право проводить в стране официальные международные соревнования среди участников названных возрастов.

