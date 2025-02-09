Каким будет Кубок сильнейших спортсменов и как Раубичи справлялись с нехваткой снега

Время большого спорта в Минске. Спорткомплекс "Раубичи" впервые в истории принимает Кубок сильнейших спортсменов по биатлону. Соревнования пройдут с 15 по 23 февраля. В них примут участие настоящие звезды биатлона.

Практически в тот день, когда надо было решать вопрос о возможном переносе соревнования, погода стала по-настоящему зимней. Это помогло оргкомитету принять решение о том, что первый Кубок сильнейших спортсменов все-таки состоится именно в Беларуси.

К чемпионату мира 51-летней давности под Минском построили уникальный и для того времени, и даже для современности спортивный комплекс. Инженеры белорусской республики объездили весь мир, посмотрели на то, как зарождается стадионное биатлонное строительство на планете от Скандинавии до Азии. И создали свое – уникальное место, вписав его в невероятный ландшафт логойских возвышенностей. То, что мы ценим и сегодня.

Документальный фильм 1974 года "Выстрел на лыжне" посвящен четырехкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову и подготовке сборной СССР к домашнему чемпионату мира в Раубичах.

В будущем золотая эстафета стала невероятно насыщенной по драматургии. Но советские мужчины, в числе которых был и минчанин Юрий Колмаков, вырвали победу у всех лучших на планете.

Фильм стал потрясающим памятником начала Раубичей, а Александр Тихонов со временем осел в Минске - уроженец российского Урала слишком полюбил белорусскую столицу.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Эти соревнования не уступят ничему. Подобных соревнований, как в России и Беларуси, никогда и нигде не проведут".

Раубичи приняли чемпионат мира 1982 года после 1974-го. И в третий раз - в 1990-м. Архивные кадры напоминают все то, что мы переживаем этой зимой.

Изначально было объявлено, что в нынешнем феврале главный старт сезона - Кубок сильнейших спортсменов - пройдет именно в Раубичах. Погода поначалу была против.

Но потом было принято окончательное решение: Кубок сильнейших спортсменов пройдет в Минском районе.

Соревнования в Раубичах - это всегда большое событие, особенно для тех болельщиков, которые здесь впервые. Гонки чемпионов, прощание со спортом Дарьи Домрачевой, чемпионаты Европы и этапы Кубка IBU, масса детских соревнований, как, например, "Снежный снайпер". Кстати, если бы не бардак в мировом олимпийском движении, то Беларусь принимала бы четвертый чемпионат мира в своей истории.

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Этот год как бы немножко людей от зимы отодвинул - не только нас, даже центральная часть России в такой же ситуации. Многие марафоны отменились, и лыжные в том числе. Снега не было фактически нигде, поэтому надеюсь, что у людей еще весеннее настроение не наступило, и они все-таки соскучились по таким стартам, и надеюсь, что будет большой зрительский интерес. Я хотел бы отметить, что если бы не было санкций и всего остального, то в 2025 году в Беларуси должен был проходить чемпионат мира, который нам отдавали в эти же сроки. Поэтому у нас даже к чемпионату мира, наверное, все получилось".

К домашнему кубку национальная сборная Республики Беларусь подходит оптимальным составом, проведя высокогорный сбор. Для белорусских биатлонистов особенная честь и радость выступать дома. И как мы видели не раз - им всегда оказывают особенно теплый прием.

Первые гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов пройдут 15 февраля, заключительные - 23-го.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:

"Мы все прекрасно знаем наш уровень организации. Без сомнений, уверены, что все пройдет на самом высоком уровне. Мы сейчас находимся в Армении, нам осталась еще одна неделя подготовки, и возвращаемся домой. И будем в полной боеготовности 15-го числа в Раубичах. Ждем всех болельщиков и любителей биатлона!"