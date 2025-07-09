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Каноистка Юлия Трушкина выиграла 200-метровку на ЧБ в Заславле
В дневной программе 9 июля открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Заславле, разыграны три комплекта наград сообщает БЕЛТА.
На олимпийской дистанции 1000 м в мужской байдарке-одиночке победу одержал Владислав Кравец, показавший время 3 мин. 29,893 сек. Финалист парижских Игр на два корпуса лодки опередил ставшего вторым Олега Юреню, третьим финишировал Илья Филимонов, который уступил чемпиону 12 сек. Для Владислава это золото стало уже вторым на национальном первенстве, накануне Кравец был сильнейшим на дистанции вдвое короче.
На тысяче метров среди каноэ-одиночек первенствовал Иван Потапенко (03:51,998), который на четыре секунды обошел победителя недавнего Кубка сильнейших спортсменов в этом виде Егора Пашковца. Тройку замкнул Максим Муравский.
В женском спринте каноисток на 200 м золото с результатом 45,060 сек. завоевала финалистка Олимпиады-2024 в этой дисциплине Юлия Трушкина. Серебро и бронзу взяли Инна Неделькина и Елена Ноздрева соответственно.
Ранее 9 июля чемпионкой Беларуси в женской байдарке-одиночке на 500-метровке стала Инна Савчук. В вечерней программе среды состоятся индивидуальные финалы байдарочников и каноистов на дистанции 200 м. Турнир в Заславле продлится до 12 июля, данный старт является отборочным в национальную команду для участия в чемпионате мира 2025 года в Милане (20-24 августа).