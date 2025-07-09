Каноистка Юлия Трушкина выиграла 200-метровку на ЧБ в Заславле

Каноистка Юлия Трушкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7bb5b95-55d2-44e0-8a7b-06c4a54a41d9/conversions/5eb8431f-9820-492f-9bea-41ce915d03c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7bb5b95-55d2-44e0-8a7b-06c4a54a41d9/conversions/5eb8431f-9820-492f-9bea-41ce915d03c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7bb5b95-55d2-44e0-8a7b-06c4a54a41d9/conversions/5eb8431f-9820-492f-9bea-41ce915d03c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7bb5b95-55d2-44e0-8a7b-06c4a54a41d9/conversions/5eb8431f-9820-492f-9bea-41ce915d03c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

В дневной программе 9 июля открытого чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Заславле, разыграны три комплекта наград сообщает БЕЛТА.

На олимпийской дистанции 1000 м в мужской байдарке-одиночке победу одержал Владислав Кравец, показавший время 3 мин. 29,893 сек. Финалист парижских Игр на два корпуса лодки опередил ставшего вторым Олега Юреню, третьим финишировал Илья Филимонов, который уступил чемпиону 12 сек. Для Владислава это золото стало уже вторым на национальном первенстве, накануне Кравец был сильнейшим на дистанции вдвое короче.

На тысяче метров среди каноэ-одиночек первенствовал Иван Потапенко (03:51,998), который на четыре секунды обошел победителя недавнего Кубка сильнейших спортсменов в этом виде Егора Пашковца. Тройку замкнул Максим Муравский.

В женском спринте каноисток на 200 м золото с результатом 45,060 сек. завоевала финалистка Олимпиады-2024 в этой дисциплине Юлия Трушкина. Серебро и бронзу взяли Инна Неделькина и Елена Ноздрева соответственно.