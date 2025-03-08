Хоккеисты минского "Динамо" завершают домашнюю серию в КХЛ матчем против "Куньлуня"

9 марта противостоять подопечным Дмитрия Квартальнова будет "Куньлунь", который накануне лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Команды встречались в Минске 3 марта, тогда хозяева были сильнее со счетом 6:2. "Зубры" подходят к воскресному поединку с серией из восьми побед и претендуют на повторение лучшего результата в истории клуба - в сезоне-2014/15 динамовцы выиграли девять матчей кряду.

На данный момент наша команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции и в случае виктории обойдет идущий третьим ЦСКА. В текущем регулярном чемпионате команды из Минска и Мытищ играли между собой трижды, в активе "Динамо" две победы, у "Куньлуня" - одна. Четвертое и заключительное в сезоне противостояние "зубров" и "драконов" стартует на "Минск-Арене" в 17.10.