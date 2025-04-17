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Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в финальной серии плей-офф против "Витебска"
Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в финальной серии плей-офф белорусской экстралиги сезона-24/25 против "Витебска", сообщает БЕЛТА.
Пятый матч финала состоялся на "Чижовка-Арене". В начале поединка гости дважды были близки к голу, но Алексею Невидицыну не дали реализовать выход один на один, а Евгений Соломонов попал в штангу. Вскоре минчане ответили парой опасных атак, одна из которых привела к взятию ворот - на 17-й минуте отличился Герман Нестеров.
Большая часть второго периода проходила под контролем "Юности", но вместо развития успеха хозяева позволили сопернику отыграться: точный бросок нанес Михаил Листопадов. Равный счет не продержался на табло и трех минут: форвард столичного клуба Дмитрий Колышкин остался один перед чужими воротами и без проблем вонзил шайбу в сетку.
В заключительной трети минчане сдержали натиск соперника, а за три минуты до сирены исполнили контрольный выстрел - точно в девятку зарядил Никита Веренич. Финальный счет - 3:1 в пользу "Юности". Минчане сократили отставание от "Витебска" в серии до четырех побед (2:3), шестая игра финала Кубка Президента пройдет на севере страны 19 апреля.