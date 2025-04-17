Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в финальной серии плей-офф против "Витебска"

Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в финальной серии плей-офф белорусской экстралиги сезона-24/25 против "Витебска", сообщает БЕЛТА.

Пятый матч финала состоялся на "Чижовка-Арене". В начале поединка гости дважды были близки к голу, но Алексею Невидицыну не дали реализовать выход один на один, а Евгений Соломонов попал в штангу. Вскоре минчане ответили парой опасных атак, одна из которых привела к взятию ворот - на 17-й минуте отличился Герман Нестеров.

Большая часть второго периода проходила под контролем "Юности", но вместо развития успеха хозяева позволили сопернику отыграться: точный бросок нанес Михаил Листопадов. Равный счет не продержался на табло и трех минут: форвард столичного клуба Дмитрий Колышкин остался один перед чужими воротами и без проблем вонзил шайбу в сетку.