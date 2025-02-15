Хоккейная команда Президента выиграла 5-й матч в сезоне Республиканской хоккейной лиги

Хоккейная команда Президента выиграла пятый матч в сезоне Республиканской хоккейной лиги. Сегодня на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства обыграла команду Минской области со счетом 3:2.

К встрече две команды подошли с максимальным результатом, выиграв по четыре матча. Они встречались и в финальной серии прошлого сезона, и поэтому этот поединок принципиальный. Команды показали боевую игру со сложными комбинациями, агрессивными бросками и быстрым "льдом". Счет был открыт, когда после передач Николая Лукашенко и Артема Каркоцкого шайбу в ворота гостей отправил Алексей Ефименко.

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В заключительной двадцатиминутке хоккеистам столичного региона пришлось очень тяжело - у них были удалены сразу два игрока, но они в течение четырех минут сумели выстоять под натиском соперников. Однако команда главы государства все же смогла вырвать победу чуть меньше, чем за 3 минуты до финальной сирены.

Победители по традиции поблагодарили своих фанатов, поддержка на "Олимпик-Арене" была более чем достойной. Следующая встреча у команды Президента состоится уже 22 февраля, команда выйдет на лед против дружины Могилевской области.