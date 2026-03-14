Мама легендарного хоккеиста Татьяна Овечкина призналась в теплых чувствах к Беларуси

"Минск прекрасен, собственно как и ваша страна", - двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу, мама легендарного хоккеиста Александра Овечкина Татьяна Овечкина в эксклюзивном интервью "Первому информационному" призналась в теплых чувствах к нашей стране. Она отметила важность международного турнира памяти заслуженного тренера Советского Союза Семена Халипского, который проводится в Беларуси с 2013 года.

Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу: "Он был замечательный человек и замечательный тренер. И мало того, я еще приглашала его к себе в клуб, он работал у меня в клубе три года. Многие у него учились, потому что он классный. Спасибо большое, что пригласили команду, что сделали такой турнир в честь такого человека! Город чистый, аккуратный, очень хорошие и доброжелательные люди, улыбаются, приятно".