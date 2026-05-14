Манежная езда, кросс и препятствия: в Ратомке стартовал международный турнир по конному троеборью

На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке стартовал турнир по троеборью под эгидой Международной федерации конного спорта.

На турнире выступают сильнейшие представители национальной команды Беларуси, в том числе участники Олимпийских игр. 14 и 15 мая в Ратомке состоятся соревнования по манежной езде. 16 мая пройдет кросс по пересеченной местности. Призеры в троеборье определятся 17 мая по итогам преодоления препятствий (подробности в видео).