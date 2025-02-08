Матч звезд КХЛ - в Новосибирске устроили небывалое шоу

Внимание спортивных болельщиков сегодня приковано к матчу звезд КХЛ. Ежегодное событие объединяет лучших игроков чемпионата. Организаторы каждый раз удивляют. 8 февраля в Новосибирске устроили небывалое шоу. В качестве ассистентов главных тренеров выступили известные стендап-комики. В одном из поединков подрались арбитры.

Первый день хоккейного гала-фестиваля

В текущем чемпионате КХЛ из всех 23 клубов только 4 команды регулярно собирают на своих домашних стадионах аншлаги и демонстрируют хороший процент заполняемости арен. Это "Динамо-Минск", СКА из Санкт-Петербурга, омский "Авангард" и "Сибирь". В городе на реке Обь очень сильные фанатские традиции. Так что никто не сомневался, что местные хоккейные болельщики придут на матч звезд. Чтобы все желающие могли разместиться в спорткомплексе, организаторы возле льда на нижнем ярусе доставили блитчеры, - то есть выдвижные трибуны, доведя цифры до 12 тыс. зрительских мест.

Вначале на матч звезд КХЛ билеты поступили в продажу по специальной эксклюзивной программе. Организаторы отводили 5 дней на нее реализацию. Однако эти квитки были сметены буквально за сутки. Все хотели увидеть лучших из лучших. И, конечно, для зрителей на "Сибирь-Арене" были подготовлены различные зоны активностей. В коридорах работали все 23 талисмана клубов и главный символ чемпионата - Крут. Все дороги в эту субботу вели в Новосибирск. Приезжих можно было опознать по игровым джерси - Омск, Казань, Новокузнецк, Хабаровск.

Звездный уикенд в Новосибирске стал 15-м в истории чемпионата. Гала-шоу традиционно состоит из мастер-шоу и самого матча звезд. Здесь сформированы символические сборные четырех дивизионов Лиги: Харламова, Чернышева, Боброва и Тарасова. Чтобы попасть на хоккейный праздник в Новосибирске, игроки прошли многоступенчатый отбор. Вначале голосовали болельщики, потом представители СМИ. А следом доукомплектовали составы представители КХЛ. Здесь - правда - лучшие из лучших. Ведь чаще всего зрительское и журналистское внимание сосредоточено на лидерах по статистическим данным.

Вначале четырем сборным дивизионов 8 февраля предстояло отыграть полуфиналы. По регламенту это были поединки в формате 3х3. Два периода по 10 минут каждый. Также сегодня прошла демонстрация хоккейного мастерства. Например, конкурсы на скорость передвижения по льду, силу и оригинальность броска. Белорусские поклонники вида спорта переживали за дивизион Тарасова, поскольку именно к нему и относится минское "Динамо". "Бело-синих" представляют два нападающих. Американец Сэм Энас дебютировал на матче звезд.

А вот возглавил команду данного дивизиона живая легенда КХЛ Вадим Шипачев. Для нападающего "зубров" этот праздник уже шестой за карьеру.