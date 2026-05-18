Международный турнир по конному троеборью завершился в Ратомке

Троеборье - самый сложный вид из олимпийских дисциплин конного спорта, который проверяет уровень мастерства и взаимопонимания всадника и лошади. Выездка, полевой кросс и конкур - таковы испытания на пути к медалям.

В Ратомке в рамках международного турнира по троеборью состязались сильнейшие представители сборной Беларуси и России. Победу в основном зачете одержал белорус Александр Зеленко и его боевой товарищ Американ Бой. Среди юношей лучшей стала Варвара Красовская и ее конь Фликер.

"Конечно, самый сложный - это третий день, потому что, как бы, ты лидер, ты переживаешь. Два дня ты лидировал, а на третий день может быть все, что угодно, потому что лошадь подустала немножечко, грунт мокренький, поэтому от повала никто не застрахован. А если будет повал, ты уже улетаешь на пятое-шестое место, поэтому третий день - самый нервный", - поделился победитель международного турнира по троеборью Александр Зеленко.

"Решающим, конечно, стал финальный день, конкурса. Он, наверное, самый волнительный, когда ты два дня лидируешь, выезжать на конкурс на подуставшей лошади, это, конечно, морально тяжеловато. Но все сложилось достаточно хорошо: были мои косячки небольшие, но, в принципе, все хорошо", - отметила победитель международного турнира по троеборью среди юношей Варвара Красовская.