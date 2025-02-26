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"Минская лыжня - 2025" зовет! Сюрпризы, розыгрыши, активности ждут гостей и болельщиков в Раубичах

1 марта в Раубичах встретят весну по-спортивному! "Минская лыжня" - уже традиция! Пользуется повышенным вниманием трудовых коллективов, организаций, профсоюзов, госслужб. Массу сюрпризов, розыгрышей, активностей приготовили для гостей и болельщиков и, конечно, вкусные блины - Масленица же.

Юрий Альберс, государственный тренер сборной Беларуси по биатлону: "Есть новшество в этом году. Помимо биатлонных эстафет, будут две лыжные среди коллективов физкультуры профсоюзных и студенческих организаций. И еще изюминка - это массовый забег на 3 километра 200 метров - порядка 300 участников".

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Вся программа начнется уже в 8 утра с выступления коллективов, которые будут предвосхищать праздник спорта и проводы зимы. Старт соревновательной программы в 10 часов с биатлонной эстафетной гонки среди команд центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Будут между гонками выступления звезд белорусской эстрады. Праздник не будет останавливаться ни на минуту вплоть до 14:30. Также все триумфаторы будут принимать участие в красочных церемониях награждения.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:

"Ждем всех, приглашаем завтра на такой грандиозный праздник. Он пройдет не только в Раубичах, но и в каждой области. Будет проведена своя лыжня для категорий, для студентов, для трудовых коллективов".

Завтра наверняка здесь будет аншлаг. Поэтому если еще вдруг сомневаетесь, давайте эту весну встретим очень ярко. Приезжайте.

Минская лыжняРаубичи