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"Минская лыжня - 2025" зовет! Сюрпризы, розыгрыши, активности ждут гостей и болельщиков в Раубичах
1 марта в Раубичах встретят весну по-спортивному! "Минская лыжня" - уже традиция! Пользуется повышенным вниманием трудовых коллективов, организаций, профсоюзов, госслужб. Массу сюрпризов, розыгрышей, активностей приготовили для гостей и болельщиков и, конечно, вкусные блины - Масленица же.
Юрий Альберс, государственный тренер сборной Беларуси по биатлону: "Есть новшество в этом году. Помимо биатлонных эстафет, будут две лыжные среди коллективов физкультуры профсоюзных и студенческих организаций. И еще изюминка - это массовый забег на 3 километра 200 метров - порядка 300 участников".
Вся программа начнется уже в 8 утра с выступления коллективов, которые будут предвосхищать праздник спорта и проводы зимы. Старт соревновательной программы в 10 часов с биатлонной эстафетной гонки среди команд центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Будут между гонками выступления звезд белорусской эстрады. Праздник не будет останавливаться ни на минуту вплоть до 14:30. Также все триумфаторы будут принимать участие в красочных церемониях награждения.
Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:
"Ждем всех, приглашаем завтра на такой грандиозный праздник. Он пройдет не только в Раубичах, но и в каждой области. Будет проведена своя лыжня для категорий, для студентов, для трудовых коллективов".
Завтра наверняка здесь будет аншлаг. Поэтому если еще вдруг сомневаетесь, давайте эту весну встретим очень ярко. Приезжайте.