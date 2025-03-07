Минский "Сокол" выиграл финал "Золотой шайбы" в старшей группе дивизиона А

Кубковая весна наступила не только у профессиональных команд, но еще и у любительских.

Минский "Сокол" обыграл "Ястребов" из Гродно 2:1 в финале республиканского турнира "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Малая площадка "Чижовка-Арены" принимала решающую стадию состязаний для ребят не старше 14-16 лет в дивизионе А.

Напомним, в этой группе соревнуются дружины из тех городов, где есть крытые стадионы с искусственным льдом. До главного этапа дошли 8 коллективов (по одному из каждой области и два из столицы). Третье место заняли хоккеисты минского "Локомотива", которые в матче за бронзу обыграли брестский "Олимпиец", 8:0.