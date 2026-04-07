Минское "Динамо" готовится впервые в истории плей-офф сразиться с "Ак Барсом"

Минское "Динамо" в эти дни активно готовится ко второму раунду Кубка Гагарина, где ему предстоит впервые в истории плей-офф сражаться с "Ак Барсом". Главный тренер Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями перед стартом четвертьфинала.

Напомним, "бело-синие" в 1/8 победили московских одноклубников - 4:0, а команда "Ак Барс" была сильнее челябинского "Трактора" - 4:1. Интересный факт: когда-то Дмитрий Квартальнов тренировал и "барсов".

"Команда "Ак Барс" очень мощная и интересная. С ними будет непросто играть", - отметил главный тренер минского "Динамо".