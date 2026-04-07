Минское "Динамо" готовится впервые в истории плей-офф сразиться с "Ак Барсом"
Минское "Динамо" в эти дни активно готовится ко второму раунду Кубка Гагарина, где ему предстоит впервые в истории плей-офф сражаться с "Ак Барсом". Главный тренер Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями перед стартом четвертьфинала.
Напомним, "бело-синие" в 1/8 победили московских одноклубников - 4:0, а команда "Ак Барс" была сильнее челябинского "Трактора" - 4:1. Интересный факт: когда-то Дмитрий Квартальнов тренировал и "барсов".
"Команда "Ак Барс" очень мощная и интересная. С ними будет непросто играть", - отметил главный тренер минского "Динамо".
"Ак Барс" - гранд лиги. "Казанцы" трижды поднимали над головой Кубок Гагарина. Но за последние 5 сезонов "зубры" проиграли "барсам" лишь 2 раза и то в овертаймах. В регулярном чемпионате "Динамо-Минск" праздновало 2 победы - 4:3 в Минске и 7:3 в гостях. Серия начнется именно в Беларуси. Старт уже 9 апреля.