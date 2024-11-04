Минское "Динамо" 22 ноября проведет 1000-й матч за все время выступлений в Континентальной хоккейной лиге, сообщает БЕЛТА.

Противостоять подопечным Дмитрия Квартальнова в юбилейной игре будет принципиальный соперник - московское "Динамо". Коллектив из столицы России находится в отличной форме: у команды серия из четырех побед подряд, а в 10 последних матчах "бело-голубые" оставались без очков лишь однажды. Прямо сейчас москвичи с 37 баллами занимают четвертое место в таблице Западной конференции, у "зубров" на пять пунктов меньше и седьмая позиция. В ноябре наша команда провела семь игр, в которых одержала четыре победы.

В прошлом сезоне минское и московское "Динамо" встретились в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, со счетом 4:2 в серии сильнее были россияне. В рамках нынешнего чемпионата команды играли 15 сентября на "ВТБ Арене", тогда победу также отпраздновали хозяева льда (6:3). Автором одной из шайб "зубров" стал нападающий Сэм Энас, который накануне был выбран болельщиками для участия в Матче всех Звезд-2025. Стартовое вбрасывание на "Минск-Арене" запланировано на 19:10, перед началом игры состоится автограф-сессия хоккеистов "Динамо", которые выступали в его составе в самом первом чемпионате КХЛ сезона-2008/09.