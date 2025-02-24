Минское "Динамо" сыграло со счетом 3:0 против московского "Спартака"

Игроки минского "Динамо" без потерь завершили гостевую серию в регулярном чемпионате КХЛ. "Зубры" не выезжали из столицы России. Но оппоненты в четырех матчах данного турне были опаснейшими - "Витязь", ЦСКА, московские одноклубники и "Спартак". В каждом поединке были одержаны чистые победы.

Поддержка белорусского клуба накануне в Москве была просто восхитительной. Был организован выезд шести автобусов. А еще те поклонники хоккея, которые добирались самостоятельно до столицы России. Примерно 350 человек радовались за "бело-синих" на трибунах.

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"Динамо" и "Спартак" к этой игре подошли с серией из трех побед кряду. В каждом из периодов "минчане" огорчили соперника по разу. Уже на второй минуте Крис Тирни вывел "зубров" вперед. В середине следующей трети Вадим Шипачев удвоил преимущество. Вновь россиянин принимает поздравления с очередным достижением. Отныне у форварда 300 голов в КХЛ.

Незадолго до финальной сирены Вадим Мороз поразил пустые ворота "москвичей" и установил окончательный счет - 3:0. Голкипер "зубров" Василий Демченко отразил 33 броска. Вратарь провел второй "сухой" матч подряд. Этот шатаут стал для россиянина пятым в составе "Динамо" и шестым в текущей регулярке. А вот в раздевалке лучшим был назван капитана Андрей Стась.

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