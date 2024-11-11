"Наши в КХЛ" - кто главные герои первой серии?

Новый год начинает с премьеры Белтелерадиокомпания. Главные герои - хоккеисты, которые выросли на наших ледовых площадках, а ведь за последние 30 лет в стране было построено 33 ледовые арены!

Героями первой серии станут наши хоккеисты, играющие в хоккейном клубе СКА из Санкт-Петербурга! Мы покажем не только, как они живут и работают в Питере, но и расскажем откуда начинался их путь, первый лед, тренеры, воспоминания родителей! Смотрите "Наши в КХЛ" завтра на "Первом информационном" в 10:20 и 21:15.