Ночью 15 декабря национальная сборная Беларуси по боксу вернулась с чемпионата мира

Героев чемпионата мира по боксу 15 декабря ночью торжественно встречали в Национальном аэропорту. Лидер команды Алексей Алферов в весовой категории до 86 кг взял серебро - второе в своей карьере. Показать максимум в финале помешало в том числе и повреждение.

Алексей Алферов, серебряный призер чемпионата мира по боксу:

"Могу сказать так: если бы не проблемы со здоровьем и не помощь доктора нашей национальной команды, не факт, что этот финал вообще состоялся бы. А если бы не травмы, то финал был бы совершенно иным - это я гарантирую каждому болельщику. В дальнейшем, если будут какие-то бои, все будет с золотым отливом, это точно".

Сергей Пьянов, старший тренер национальной сборной Беларуси по боксу:

"Мы давно ждали эту медаль и очень рады, что в нашей сборной Алексей Алферов повторил свой успех. К сожалению, травма не позволила, на мой взгляд, показать более высокий результат, на который он действительно способен и на который мы рассчитываем. Есть нокаут в полуфинале ЧМ, есть серебряная медаль - это достойный уровень для сборной страны и для Алексея в частности".

В 2024 году Алферов также уступил Сергею Атаеву в финале.