"Олимпия" - чемпион Беларуси по баскетболу среди женских команд

"Олимпия" - победитель чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2025/2026. В третьем матче золотой серии (и, как оказалось, решающем) клуб из Гродно попросту не оставил шансов "МИНСКУ", победив столичный коллектив со счетом 63:55. Самыми результативными на площадке стали Александра Полубок и Юлия Василевич. У обоих игроков по 17 набранных очков.