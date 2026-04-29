"Олимпия" - чемпион Беларуси по баскетболу среди женских команд
Автор:Редакция news.by
"Олимпия" - победитель чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2025/2026. В третьем матче золотой серии (и, как оказалось, решающем) клуб из Гродно попросту не оставил шансов "МИНСКУ", победив столичный коллектив со счетом 63:55. Самыми результативными на площадке стали Александра Полубок и Юлия Василевич. У обоих игроков по 17 набранных очков.
Для "Олимпии" это девятый титул в истории клуба и первый с 2013 года. Бронзовые награды завоевали баскетболистки "Горизонта".