27 декабря определился второй финалист турнира по борьбе "Лига храбрых". Впервые в истории в решающий раунд вышла команда Минской области.

Таким образом впервые состоится и белорусский финал, ведь неделей ранее в титульное противостояние вышла Могилевская область.

Все, кто присутствует на "Лиге храбрых", безучастными оставаться не могут: болеют, переживают, поддерживают ребят. Такой хороший зрительский спортивный синтез получается.

27 декабря соревнования состоялись во Дворце борьбы имени нашего трехкратного олимпийского чемпиона, который завоевал 3 золота в XX веке, Александра Васильевича Медведева. Наследие борцовское живет и развивается. Об этом 27 декабря, находясь здесь в качестве почетного гостя, нам рассказал Владислав Ковалев (БЕЛАЗ), двукратный чемпион RCC.

Что он думает о "Лиге храбрых", это очень, кстати, показательно.

"Невероятные эмоции получил, впечатления. Действительно, хочу сказать, что борьба в нашей стране выходит на новый уровень. Невероятно крутой проект, достойная конкурентная схватка, интересный формат", - поделился эмоциями Владислав Ковалев.

Триумф команды Минской области состоялся. Минчане победили впервые за 4 года и вышли в финал, обыграв, между прочим, действующего победителя "Лиги храбрых". Это было действительно такое важное событие в истории борьбы Минской области.

"Очень интересные поединки были, красочная борьба. Классно, что ребята, конечно, очень хороший уровень показывают борьбы", - рассказала двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк.

Павел Глинчук, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

"Команда Москвы из сезона в сезон показывала высокие результаты. И мне казалось, что с какой-то стороны Минская область где-то будет уступать в решающих моментах. Но вот, как оказалось, в принципе с равным счетом наша команда выиграла".