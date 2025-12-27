3.71 BYN
Определился второй финалист турнира по борьбе "Лига храбрых"
27 декабря определился второй финалист турнира по борьбе "Лига храбрых". Впервые в истории в решающий раунд вышла команда Минской области.
Таким образом впервые состоится и белорусский финал, ведь неделей ранее в титульное противостояние вышла Могилевская область.
Все, кто присутствует на "Лиге храбрых", безучастными оставаться не могут: болеют, переживают, поддерживают ребят. Такой хороший зрительский спортивный синтез получается.
27 декабря соревнования состоялись во Дворце борьбы имени нашего трехкратного олимпийского чемпиона, который завоевал 3 золота в XX веке, Александра Васильевича Медведева. Наследие борцовское живет и развивается. Об этом 27 декабря, находясь здесь в качестве почетного гостя, нам рассказал Владислав Ковалев (БЕЛАЗ), двукратный чемпион RCC.
Что он думает о "Лиге храбрых", это очень, кстати, показательно.
"Невероятные эмоции получил, впечатления. Действительно, хочу сказать, что борьба в нашей стране выходит на новый уровень. Невероятно крутой проект, достойная конкурентная схватка, интересный формат", - поделился эмоциями Владислав Ковалев.
Триумф команды Минской области состоялся. Минчане победили впервые за 4 года и вышли в финал, обыграв, между прочим, действующего победителя "Лиги храбрых". Это было действительно такое важное событие в истории борьбы Минской области.
"Очень интересные поединки были, красочная борьба. Классно, что ребята, конечно, очень хороший уровень показывают борьбы", - рассказала двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк.
Павел Глинчук, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:
"Команда Москвы из сезона в сезон показывала высокие результаты. И мне казалось, что с какой-то стороны Минская область где-то будет уступать в решающих моментах. Но вот, как оказалось, в принципе с равным счетом наша команда выиграла".
Таким образом, финал состоится в феврале будущего года. Впервые белорусские команды за все 4 сезона, поскольку москвичи стабильно участвовали. А тут выходит команда Могилевской области, а теперь команда Минской. Поэтому такое белорусское противостояние. В поединках за бронзу мы будем переживать за российских наших борцов юных. Это Москва и Калининградская область. Поэтому уже ждем, отсчитываем деньки до февраля. Это будет точно очень ярко.